Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci: "Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor"

26 yaşındaki İrfan Can Kahveci, "Üstümüze çok algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar." diyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı konuk ederken ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler'in ilk golünü Serdar Dursun'un asistinde İrfan Can Kahveci, ikinci golünü ise İrfan Can'ın asistinde Serdar Dursun kaydetti.

İrfan Can Kahveci ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta konuşan İrfan Can Kahveci kendisine ve formuna yönelik yapılan eleştirilere şu yanıtı verdi:

"İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz. Uzun zamandır suskunum, bekledim."

"Üstümüze çok algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Karakterimi asla eleştiremezler. Bugün de akıllarından geçenleri biliyorum.

Bugün iyi oynadı, çıktı konuştu diyorlar. Yenildikten sonra konuşmuyor diyorlar. 'Hocayı yediler' gibi cümleler kullanıyorlar. Kilo fazlası var diyorlar. Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor."

"Giden hocamıza da teşekkür ederim"

"Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor.

Bazen taraftarımız ıslıklıyor ama onların hakkıdır. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var."

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Fenerbahçe aldığı galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltti ve Süper Lig tablosunun 3. sırasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, 22 Ocak'ta Sivasspor deplasmanına konuk olacak ve 6 Şubat'ta Başakşehir'i konuk edecekler.

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 17 Şubat'ta Slavia Prag'ı konuk edecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Şubat'ta oynanacak.

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