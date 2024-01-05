Fenerbahçe'nin yıldızı Fred için sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, şu ana kadar sergilediği performans ile adeta parmak ısırttı.

Orta alandaki savaşçı kimliği ve pas kalitesi ile dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu.

Kanarya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu için ortaya yeni bir iddia atıldı. Fred'e Brezilya'dan teklif olduğu iddia edildi.

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Detaylar neler?

Brezilya’da yayın yapan GuaibaEsporte radyosuna göre Brezilya ekibi Internacional, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Internacional’in yıldız futbolcu için somut bir girişim yapacağı da gelen bilgiler arasında. Fred’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fred'in 2023-24 sezonu performansı

Brezilyalı orta saha bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 18 maça çıktı.

Fred, söz konusu 18 karşılaşmada altı asist yaparken henüz gol atamadı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada kaptığı toplarla takıma büyük bir katkı sağladı.