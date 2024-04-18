Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yaz Avrupa'ya transfer olacak gibi görünüyor. İsmail Kartal'ın jokerine gelen son teklif Premier Lig'den

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, son dönemde gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı.

Fanatik'te yer alan habere göre Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için Premier Lig devi teklif hazırlığında.

Somut adım atılacak

Sarı-lacivertlilerin yıldızı için talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı.

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Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda resmi transfer teklifi yapma kararı aldı.

İşte istenen bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek için talep ettiği bonservis bedeli de haberin ayrıntılarında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euronun altında bir bonservis bedeline bırakmaya niyetinin olmadığı aktarıldı.