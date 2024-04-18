İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, son dönemde gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı.
Fanatik'te yer alan habere göre Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için Premier Lig devi teklif hazırlığında.
Somut adım atılacak
Sarı-lacivertlilerin yıldızı için talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda resmi transfer teklifi yapma kararı aldı.
İşte istenen bonservis ücreti
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek için talep ettiği bonservis bedeli de haberin ayrıntılarında yer aldı.
Gelecek maç
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euronun altında bir bonservis bedeline bırakmaya niyetinin olmadığı aktarıldı.