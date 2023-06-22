Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı için Real Madrid ile Barcelona arasında transfer yarışı başladı.

Özellikle geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için her geçen gün talipler artıyor.

Ancak, bugün ortaya çıkan İspanya'daki haberlerde dünyanın en büyük kulüplerinden ikisi olan Real Madrid ile Barcelona'nın transfer yarışı içerisinde olduğu belirtildi.

Ne söylendi?

Marca, Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmek istediğini duyururken İspanyol devinin transfer konusunda çalışmalara başladığının altı çizildi.

Barcelona da devreye girdi

Ardından Sport'un haberine göre Barcelona, son birkaç saat içinde yaşanan gelişmeler kapsamında Arda Güler'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekici bir sezon geçiren Arda Güler'in, önümüzdeki sezon yurt dışında oynamayı planladığı da aktarılıyor.

Deco, Arda'ya güveniyor

Barcelona'nın fiili olarak yeni sportif direktörü olan Deco, Arda Güler'in kısa süre içerisinde takımda fark yaratabilecek bir isim olduğunu düşünüyor ve genç yıldıza güveniyor.

Bu nedenle Portekizli futbol insanı; Arda'nın 17.5 milyon Euro olan sözleşme fesih bedelinin hemen ödenmesi gerektiğine inanıyor.

Arda'nın temsilcileriyle görüşme

Genç oyuncunun. Barcelona'da nasıl kullanılması gerektiği konusunda görüşmelerde bulunan Deco, oyuncunun takıma katılması için elinden geleni yapacak. Teknik direktör Xavi Hernandez de Arda Güler'in transfer edilmesine onay verdi ve önümüzdeki sene 18'lik yıldızı takımında görmek istiyor.