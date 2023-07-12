Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, Süper Lig'de neler yapabilir?

Fenerbahçe yeni transferi Sebastian Szymanski'yi duyurdu. Peki Süper Lig'de neler yapabilir?

Fenerbahçe, Szymanski transferini duyurdu

Peki Süper Lig'de neler yapacak?

NE OLDU? Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilere 4 yıllık imza atan oyuncu için taksitlerle 9.75 milyon euro ödenecek.

NE SÖYLENDİ? Sebastian Szymanski transferi hakkında şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim ve bunun gururunu yaşıyorum."

SZYMANSKI NELER YAPABİLİR? Sebastian Szymanski tam bir dripling ustası. Hızlı ve çevik bir oyuncu. Topla boşluklara gidip mesafe katetmeyi seven ve pas kalitesi yüksek bir isim. Teknik anlamda oldukça yetenekli.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Sebastian Szymanski'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu bekliyor. İlk maç 27 Temmuz'da, ikinci maç ise 3 Ağustos'ta oynanacak. 2022-23 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz'da Neftchi ile oynayacak.