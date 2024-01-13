Fenerbahçe, Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i İtalyan devi AC Milan'dan kiraladı.

Ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic ile sözleşme imzaladı. Kanarya, Boşnak orta orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, resmî siteden Krunic transferini şu sözlerle duyurdu:

Haberin devamı aşağıda

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır.

"Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

Rade Krunic ne söyledi?

Yıldız orta saha, transferinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe’nin başarısı için elimden geleni yapacağım.

"Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.”

Satın alma opsiyonu için komik madde

Bu arada Rade Krunic için AC Milan'ın satın alma zorunluluğu maddesi koydurduğu ortaya çıktı.

Maddeye göre Fenerbahçe eğer küme düşmezse, Krunic için satın alma opsiyonu devreye girecek.

Yani kağıt üzerinde zorunlu olmayan opsiyon, aslında mantık olarak zorunlu görünüyor.