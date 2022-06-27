Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: "Jorge Jesus beni aradı"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, takıma katılmadan önce Portekizli teknik direktör ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Bruma, Jorge Jesus'un kendisini telefonla aradığını söylerken Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahsettiğini açıkladı.

Yeni sezonu açan Fenerbahçe hazırlıklarını bugün basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çalışmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bruma, Türkiye'deki ilk döneminde genç olduğunun altını çizerken artık daha tecrübeli olduğunu söyledi.

Bruma ne söyledi?

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması terleten oyuncu, değiştiğini ve olgunlaştığını düşünüyor: "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum. iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum."

"Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim."

🗣️ Bruma: Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu anda daha tecrübeliyim ve daha olgunum pic.twitter.com/haihxjZfCV — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2022

"Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız."

"Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum."

"Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor?

Portekizli oyuncu, ilk resmi maça hazır olmak için yeni sezon çalışmalarını üst düzeyde sürdürdüklerini söyledi:

"Takım çok iyi çalışıyor, sıkı çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var sezon sonunda. Bunun için çalışıyoruz."

"Sezona yeni başladık, henüz bir hafta oldu. Ben de kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'ümüze ulaşmak istiyorum."

"Bizim için önemli olan şey, ilk resmi maça kadar hazır olmak. Bunun için de en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarıma da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum."

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