Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcı kim olacak?

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye veda etti

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörünü arıyor

Bütün oklar bir kişiyi gösteriyor

NE OLDU? Fenerbahçe'nin başında geçirdiği bir sezonda Türkiye Kupası kazanarak sarı-lacivertlilere veda eden Jorge Jesus'un ardından arayış başladı. Teknik direktör belirsizliği keyifleri kaçırırken listedeki adaylar arasında bütün oklar tek bir kişiyi gösteriyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde Abdullah Avcı ve İsmail Kartal vardı. Ancak Abdullah Avcı'nın takımı çalıştırma ihtimaline gelen tepkiler üzerine kapılar İsmail Kartal'a açıldı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları 27 Temmuz'da başlayacak. İsmail Kartal'ın iki hafta içinde sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.