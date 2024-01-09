Fenerbahçe'de Dzeko, Batshuayi'nin ardından 2. yedek forvet pozisyonunda bulunan Umut Nayir İngiltere'ye transfer olabilir.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin ardında 2. yedek forvet pozisyonunda kalan Umut Nayir'e İngiltere'den 2 talip olduğu aktarıldı.

Ne oldu?

Sports Digitale'in haberine göre; West Bromwich ve Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Fenerbahçe’den Umut Nayir ile ilgileniyor.

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Bu sezon ne yaptı?

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli olmadan renklerine bağladığı Umut Nayir bu sezon 11 maçta oynadı ve toplam 118 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Umut Nayir'in güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro.

Umut Nayir'in kariyeri

Ankaragücü altyapısında futbola başlayan Umut Nayir daha sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor formaları giydi. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol sevinci yaşadı.