Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferi Belçika basınında: "Ders verdiler!"

Fenerbahçe rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti

Belçika basını geceyi "Sinir bozucu" olarak adlandırdı

Başka ne söylediler?

NE OLDU? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda aldığı 3-0'lık Union Saint-Gilloise zaferiyle çeyrek final kapısını aralayan Fenerbahçe'nin performansı Belçika basınında geniş yer buldu.

NE SÖYLENDİ? Belçika basını, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in golleriyle 3-0'lık galibiyeti kapan Fenerbahçe'yi şu sözlerle manşete taşıdı:

Bruzz: "Union'un Fenerbahçe karşısında sinir bozucu akşamı"

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HLN: "Batshuayi ve Fenerbahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı"

RTBF: "3 şans, 3 gol: Fenerbahce ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi"

NIEUWSBLAD: "Çok kötü ama Union adına ne yazık ki: Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda."

DE STANDAARD: "Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var"

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında yakaladığı avantajla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kapısını araladı.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 10 Mart'ta Pendikspor'a karşı oynayacak. Union Saint-Gilloise ile ise 14 Mart'ta rövanşta karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale adını yazdımak isteyecek.