Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi ancak grubu kaçıncı sırada bitireceği henüz net değil.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev karşısında gruptaki son maçlarına çıkarak liderlik mücadelesi verecek.

Peki Fenerbahçe'nin bir üst turdaki muhtemel rakipleri kim olacak? Jorge Jesus'un öğrencileri, grubu ikinci bitirirse hangi takımlarla karşılaşacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Fenerbahçe grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Sarı-laciverliler, UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu birinci sırada tamamlamaları halinde son 16 turuna kalacak ve son 32 turunda yer almayacak. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 32 turunda karşılaşma riskinden kurtulacak. Ancak Jorge Jesus'un öğrencileri grubu ikinci sırada bitirirse son 32 turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla karşılaşacak. Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne hangi takımlar geliyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu takımlar ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Fenerbahçe, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlarla karşılaşacak. Yani bu durumda Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shaktar Donetsk, Sevilla ve Juventus, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

Ancak Sarı-lacivertliler, B Grubu'nu lider tamamlarsa yoluna direkt son 16 turundan devam edecek ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla mücadele etmek zorunda kalmayacak.

Fenerbahçe'nin grubu kaçıncı sırada bitirdiği ve muhtemel rakipleri, bu akşam oynanacak Dinamo Kiev maçının ardından belli olacak.