Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu: Robin van Persie, Kadıköy'e teknik direktör olarak dönüyor

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord olurken eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Kadıköy'e Feyenoord teknik direktörü olarak geri dönüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi, hem duygusal hem de futbol açısından fazlasıyla dikkat çekici: Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Robin van Persie’nin çalıştırdığı Feyenoord ile karşı karşıya geliyor!

Nyon’da gerçekleşen kura çekimi sonrası Avrupa’nın en büyük sahnesine adım atmak isteyen Fenerbahçe’nin yolu, Hollanda'nın köklü temsilcisi Feyenoord’la kesişti.

Eşleşmenin ilk maçı 5 veya 6 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. Rövanş ise 12 Ağustos’ta Rotterdam’da.

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Ancak bu eşleşmeyi asıl özel kılan detay: Robin van Persie. 2015 yazında büyük umutlarla Manchester United’dan Fenerbahçe’ye transfer edilen Hollandalı yıldız, o dönem beklentilerin gerisinde kalmış ve 2018’de sessizce kulüpten ayrılarak yuvası Feyenoord’a dönmüştü.

Şubat 2025’te teknik direktörlük koltuğuna oturan Van Persie, bu kez Kadıköy'e rakip hoca olarak dönüyor.

Fenerbahçe taraftarları için hem nostalji hem de meydan okuma dolu bu eşleşme, Şampiyonlar Ligi biletine giden yolda zorlu bir sınav olacak.

Van Persie, bu kez taktik tahtasıyla sahnede; ama Kadıköy’ün büyüsü ve sarı-lacivertli tribünlerin baskısı hâlâ aynı. Şimdi gözler ağustosta... Van Persie eski mabedine dönerken, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.