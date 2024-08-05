Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip kura çekiminin ardından belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

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Fenerbahçe'nin rakibi kim?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'i eleyip play-off'a kalırsa bu turdaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe play-off'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.