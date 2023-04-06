Sarı-lacivertli oyuncu, tecrübeli hocasının ülkesinde başarılı olabileceğine inanıyor.

Jorge Jesus ile Fenerbahçe'nin arasındaki bağ, Süper Lig’de alınan 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Sezon başında, sarı-lacivertli ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli hocanın adı; sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo’yla anılıyor.



Ve sezon sonu geldiğinde, Jesus’un Türkiye’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, Portekizli hocası hakkındaki bu söylentilere değindi ve ona olan güveninin altını çizdi.

Ne söylendi?

Jorge Jesus’la Flamengo’da da çalışma fırsatı bulan Arao, ESPN Brezilya'ya açıklamalarda bulundu ve Portekizli hocasını Brezilya Milli Takımı’na önerdi.

Brezilyalı oyuncu, Jesus’un Sambacılar’da son derece başarılı olacağını düşünüyor ve hocasına övgüler yağdırıyor.

“Tanışmamız harikaydı ve onunla yeniden çalışmak çok iyi bir duygu. Onunla çalışırken birçok yeni şey öğrendim.



“Bu durum, onu şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktör yapıyor. Her gün öğretecek bir şeyleri var.”

Arao, ayrıca eski takımı Flamengo hakkında, “İnsanlar, bana Flamengo'yu izleyip izlemediğimi soruyorlar ve "Maç sonucunu gördün mü?, Golleri izledin mi?" gibi sorular soruyorlar.



“Orada oynayan ve çalışan arkadaşlarım var. Olabildiğince Flamengo’yu takip etmeye çalışıyorum” dedi.

"Jesus'un tarzı, Brezilya'ya uyuyor"

Jesus'un hayatında çok önemli olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, Portekizli teknik direktörün Brezilya Milli Takımı’nda başarılı olabileceğine inanıyor.



"Büyük bir teknik direktör. Milli takım ile anılan birçok isim var, ama Jorge Jesus, Brezilya’da başarılı olabilir.

“Milli takıma ve ülkelere çok şey katabilir. Onun tarzı Brezilya’ya uyuyor; agresif, sürekli hücumu düşünüyor ve tercih edilirse çok başarılı olacağına inancım tam!"