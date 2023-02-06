Brezilyalı futbolcu, ülkemizde yaşanan depreme yönelik konuştu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrasında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Willian Arao depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşi görülmemiş bir trajedi yaşandı. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor, herkes seferber oldu.

"Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir üzüntü var."

" Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz"

Çok üzgün olduğunu belirten Arao, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz.

"Çok üzücü. İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra kardeşlerimle ve babamla konuştum. Onlara her şeyin yolunda olduğunu söyledim.

"Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynadık, muhtemelen insanların birçoğu o maçtaydı" dedi.