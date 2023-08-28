Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transferi Fred, Galatasaray sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu Galatasaray'la ilgili soruya cevap verirken önemli ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

"Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Güzel bir ülkedeyim. Her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak devam ederim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye'den başka kulüplerden ve İngiltere'den de ilgi vardı. Ancak Fenerbahçe, bana fikirlerini ve projelerini anlatınca buraya gelmek istedim. Taraftarlar da bu kararımı etkiledi, bu tercihten dolayı çok mutluyum."

"O gol sayılsaydı, benim için harika olurdu"

Atmış olduğum gol iptal edildi ama güzel bir gol oldu. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Ancak, önemli olan benim gol atmam değil o maçtan galip ayrılmış olmamız. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Onlar da kazanmayı çok istediler. Biz takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş maç ritmimi bulacağım ve yüzde 100'e ulaşacağım.

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Fred'den Galatasaray sorusuna cevap!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"İlgilenen başka kulüpler de vardı, süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim."

Twente için temkinli

"Twente maçı bizim için iyiydi. Twente de iyi takım, maça iyi başladılar, öne geçtiler ama biz sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha kolay oldu ama bitmiş değil. İkinci maç zor olacak. Turu geçmek istiyoruz. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe için farklı bir hedef söz konusu olamaz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar, isimlerini tarihe yazdırdılar. Ben de bunu çok istiyorum. Fenerbahçe tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum."

Şampiyonluk açıklaması

"Ben gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bunun öneminin farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimiz için çok önemli. Biz doğru yoldayız. Birlik içinde yola devam ediyoruz. Umarım bizim için iyi bir sezon olur. Oynadığım ilk maçta elimden gelenin en iyisini yaptım ama hala takım arkadaşlarıma, oynadığımız sisteme alışmam gerekiyor."