Fenerbahçe'nin listesindeki 3 yıldız ortaya çıktı: Mourinho çok istiyor!

Mourinho'nun gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yıldız isimlerle bağlantı kurulacak.

Jose Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı.

Ali Koç'u yeniden başkan olmasının ardından yıldız futbolcuların kısa süre içerisinde takıma dahil edilmesi bekleniyor.

Ne söylendi?

Fanatik'in derlediği habere göre; Fenerbahçe’de hedef, en az Mourinho kadar ses getirecek isimleri kadroya katmak. Yönetimin en büyük hayalinin, Robert Lewandowski’ye Çubuklu formayı giydirmek olduğu öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Polonyalı gol makinesine imza attırmak hiç kolay değil. Ancak yönetim tüm imkanlarını zorlamaya kararlı. Barcelona, finansal sorunları nedeniyle 130 milyon Euro’luk satış yapamazsa, yeni sezonda birçok yıldızını La Liga için kadroya yazamayacak. Bu durum, Fenerbahçe’nin şansını biraz da olsa artırıyor.

Felix'i de istiyor!

Öte yandan Kanarya’nın gündemindeki Joao Felix de geçen sezon kiralık oynadığı Barça’da kariyerine devam etmek istiyor.

Ancak şu anki ekonomik durum nedeniyle bunun gerçekleşmesi hiç de olası görünmüyor. Yönetim bir yandan da bonservisi Atletico Madrid’de bulunan Felix’i yakından takip ediyor.

Hedefte Senegalli yıldız var!

Sarı-Lacivertliler’e bir güzel haber de Suudi Arabistan’dan geldi. Jose Mourinho’nun imza atmaya hazırlandığı dönemde Sadio Mane’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Birçok kaynak, Senegalli yıldızın Al-Nassr’dan ayrılıp Avrupa’ya dönme kararı aldığını ileri sürdü.

Al-Nassr’ın da Luiz Diaz, Bernardo Silva gibi yıldızları transfer etmek için bu ayrılığa onay verdiği belirtildi. Yeni sezonda daha hızlı bir oyun oynatmayı planlayan Jose Mourinho’nun, Mane’yi çok istediği iddia edildi.