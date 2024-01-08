Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci flörtü derinleşiyor

- Fenerbahçe, Bonucci'yi istiyor
- İlk görüşme gerçekleşti
- Karar haftaya çıkacak
NE OLDU? Fenerbahçe ara transfer döneminde savunma hattını tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Bu hedefle rotayı Berlin'e çevirdiler. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler transfer etmek istedikleri Leonardo Bonucci ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
BÜYÜK RESİM: İddialara göre 36 yaşındaki savunmacı nihai kararını önümüzdeki hafta verecek ve Union Berlin'de kalıp kalmayacağını açıklayacak.
DAHA FAZLASI: Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.
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