Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci flörtü derinleşiyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci'yi Almanya'dan İstanbul'a getirmek istiyor.

Fenerbahçe, Bonucci'yi istiyor

İlk görüşme gerçekleşti

Karar haftaya çıkacak

NE OLDU? Fenerbahçe ara transfer döneminde savunma hattını tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Bu hedefle rotayı Berlin'e çevirdiler. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler transfer etmek istedikleri Leonardo Bonucci ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

BÜYÜK RESİM: İddialara göre 36 yaşındaki savunmacı nihai kararını önümüzdeki hafta verecek ve Union Berlin'de kalıp kalmayacağını açıklayacak.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.