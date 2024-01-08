Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci flörtü derinleşiyor

İdil Erin Tetik
Leonardo Bonucci Union BerlinGetty Images
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Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci'yi Almanya'dan İstanbul'a getirmek istiyor.

  • Fenerbahçe, Bonucci'yi istiyor
  • İlk görüşme gerçekleşti
  • Karar haftaya çıkacak

NE OLDU? Fenerbahçe ara transfer döneminde savunma hattını tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Bu hedefle rotayı Berlin'e çevirdiler. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler transfer etmek istedikleri Leonardo Bonucci ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

BÜYÜK RESİM: İddialara göre 36 yaşındaki savunmacı nihai kararını önümüzdeki hafta verecek ve Union Berlin'de kalıp kalmayacağını açıklayacak.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.

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