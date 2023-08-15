Fenerbahçe'nin kurtulmak istediği yıldız sürpriz takımla anlaştı!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, sürpriz bir takımdan teklif aldı.

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer ettiği isimlerden birisi olan Arao'ya Yunanistan yolu göründü. Yunan ekibi, sürpriz bir şekilde Brezilyalı orta saha için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

Ne söylendi?

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un ısrarla kadrosuna görmek istediği bir oyuncu olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Arao'ya Yunanistan yolu göründü. Şu anda kadro dışında kalan Brezilyalı orta saha, çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda İsmail Kartal'ın planlarında olmayan tecrübeli isim de takımdan ayrılmanın planlarını yaparken Sport Digitale'in haberine göre; Panathinaikos, Willian Arao için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

Arao ayrılıyor

Berisha'dan 4, Bruma'dan 6.5 ve Rossi'den 5.1 milyon euroluk gelir elde eden Fenerbahçe bu kez Willian Arao'yu takımdan göndermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Flamengo'dan 3 milyon euro bedelle transfer ettiği Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atmaya hazırlanıyor.

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Panathinaikos yolcusu

Fenerbahçe ve Panathinaikos, Willian Arao transferi için anlaşmaya vardı! Willian Arao'nun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Habere göre, Fenerbahçe Willian Arao’dan en az 3 milyon euro bir gelir elde edilecek.

Jorge Jesus'un gözdesi

Brezilya'dan ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif aldığı aktarılan Arao'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın ismi, uzun bir süre eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Arap ekibi Al Hilal ile de anılıyordu.