Fenerbahçe'nin kovarak gönderdiği Bruma, Portekiz'de durdurulamıyor

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de de barınamayan Bruma, Portekiz'de adeta şov yapıyor.

Türkiye'deki kariyerinde Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe forması giyen Bruma, performansıyla göz kamaştırıyor.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, Braga formasıyla golleri ve asistleri ile otoritelerin takdirini topluyor.

Fenerbahçe'de 5 maç oynamıştı

Fenerbahçe'nin 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Bruma 5 maçta forma giyebilmiş ve sadece 1 asist yapabilmişti.

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2023 yılında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kırmızı-beyazlı takıma transfer olan yıldız oyuncu, takımının adeta lokomotifi oldu.

25 maçta 19 gole katkı koydu

Takımının 2-0 kazandığı Santa Clara maçında 2 kez ağları havalandıran Bruma bu sezon 25 maçta 12 gol ve 7 asistle oynadı.

Deneyimli oyuncu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.