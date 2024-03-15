Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde final yolundaki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşirken temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rakibini toplamda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde final yolundaki rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemeleri halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

EŞLEŞMELER NASIL?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

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Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Fiorentina - Viktoria Plzen

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

(Aston Villa x Lille) x (Olympiakos x Fenerbahçe)

(Viktoria Plzen x Fiorentina) x (Club Brugge x PAOK)

Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

SIRADA NE VAR?

Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk takımı olan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım arasında yerini aldı. UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan’da oynanacak. Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak. Çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs'ta, rövanş ise 9 Mayıs'ta oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.