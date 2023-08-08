Fenerbahçe'nin Jorginho transferini İngilizler duyurdu!

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Jorginho'yu transfer radarına aldı.

NE OLDU? İtalyan oyuncu, Chelsea'den kulübe geldikten sadece yedi ay sonra bu yaz Arsenal'den ayrılacak, çünkü The Times'a göre Süper Lig devi Fenerbahçe onunla ciddi bir şekilde ilgileniyor ve sözleşme imzalamak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Jorginho, bu yılın Ocak ayında, Chelsea'den 12 milyon sterlin karşılığında Arsenal'ın yolunu tuttu.

Orta saha oyuncusunun kontratının bitmesine bir yılı daha var, ancak Declan Rice'ın gelişi ve Thomas Partey'in kulübün kadrosuna katılmasıyla 31 yaşındaki oyuncunun takımda bulabileceği dakika oldukça azalabilir. Bu nedenle takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek görülüyor.

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VE DAHA FAZLASI: Orta saha oyuncusu, Manchester City ile Community Shield karşılaşmasında hafif bir kas sakatlığı nedeniyle Arsenal kadrosunda yer alamadı.

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FENERBAHÇE İÇİN SIRADA NE VAR? Jorginho ile ilgilendiği İngilizler tarafından duyurulan Fenerbahçe, 2023/24 Süper Lig sezonunun ilk maçında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.