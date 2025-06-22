Fenerbahçe'nin istediği Neymar'ın kazancı dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Neymar'ın yıllık kazancı dudak uçuklattı.

Neymar'ın Santos ile olan kontratı bu ay sona erdi ve otuz üç yaşındaki isim, bonservisi elinde serbest oyuncu statüsüne kavuştu. Tecrübeli futbolcu bir yandan siyah-beyazlıların ilgisini hesaba katarken, diğer yandan da MLS ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiriyor.

Ayda 4 milyon dolar

Yıldız futbolcu şubat başından haziran sonuna kadar Santos'ta beş ay kaldı. Bu sürede Neymar aylık 4 milyon dolar kazançtan beş ayda toplam 20 milyon doları cebine indirdi. Bu miktar, sabit maaşın yanı sıra pazarlama faaliyetleri ve imaj haklarından alınan payları da içerdi ve diğer gelirlerle birlikte yaklaşık rakamı oluşturdu.

Sadece 12 maça

Sambacı futbolcu beş aylık serüveninde Santos formasını toplamda 12 maçta giydi. Bu maçların yalnızca 4'ü Brezilya Serie A maçı, 1'i de Brezilya Kupası maçıydı. Paulista Bölgesel Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Skor katkısı yaptığı tek kulvar da bu kulvar oldu, Paulista'da 3 gole asist yaptı.

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Neymar'ın 1 goĺünün kulübe maliyeti 6 milyon 666 bin 666 dolar oldu. Toplamda 6 gollük skora direkt etkisi olan oyuncunun her yaptığı skor katkısı ise 3 milyon 333 bin 333 dolara mal oldu.