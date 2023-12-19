Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi için 3 takım devreye girdi!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Batshuayi için ülkesinden 3 takım sıraya girdi.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'ye 3 ekip birden talip oldu.

Ne söylendi?

Fanatik'te yer alan habere göre; Belçika Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak isteyen Michy Batshuayi için 3 takım devreye girdi.

Düzenli olarak şans bularak milli takımdaki yerini kaybetmek istemeyen yıldız futbolcuya Club Brugge, Antwerp ve Anderlecht'in talip olduğu aktarıldı. Yıldız futbolcunun ülkesinden gelen ilgilere rağmen transferdeki önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu belirtildi.

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Batshuayi'nin bu sezonki performansı

Michy Batshuayi bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve toplam 755 dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor bu süreçte 5 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 53 maçta şans bulan 30 yaşındaki santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.