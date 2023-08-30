Fenerbahçe'nin golcüsü, yeniden Premier Lig'in yolunu tutarken Arsenal'ın yıldızıyla bir araya gelecek.

NE OLDU? Bu yaz Mikel Arteta yönetiminde bir kez daha gözden düşen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 2023/24 sezonunda Nottingham Forest'ın yolunu tutacak gibi görünüyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Tavares, kiralık olarak Premier Lig ekibine katılacak ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Batshuayi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanan Nottingham Forest, bu sezon için Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Haberin devamı aşağıda

Belçikalı golcü, Chelsea formasının ardından Premier Lig'de başka bir takımın daha formasını terletecek.

BÜYÜK RESİM: Kuzey Londra'ya geldiğinden beri zor bir dönemden geçen eski Tavares, geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak harika bir sezon geçirmişti.

31 maça çıkan 6 gol atan genç oyuncu, kulüpte geçirdiği süre boyunca Premier Lig'de Arsenal adına yalnızca 13 maça çıkabildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

TAVARES İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli gencin, Nottingham Forest'a katılma isteğini kulübü Arsenal'e bildirdiği ve anlaşmanın yakında tamamlanacağı söyleniyor.