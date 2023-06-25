Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler, yeni menajeriyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz günlerde menajeri Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırma kararı aldı.

Önümüzdeki sezonlarda Avrupa'nın dev takımlarında oynaması beklenen Arda, son olarak hem Real MAdrid hem de Barcelona2nın radarında bulunuyor.

Durum böyle olunca, genç oyuncunun yapacağı menajer tercihi de büyük bir önem teşkil ediyordu.

Yeni menajeri belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, menajer konusunda kararını verdi. Genç oyuncu, Christophe Henrotay ile anlaşma sağladı.

Lukaku, Carrasco, Tielemans ve Mirallas gibi birçok yıldızın menajerliğini yapan Henrotay ile çalışan futbolcuların sayısı giderek azaldı ve şu anda yıldız diye nitelendirilebilecek tek isim Real Madrid'in kalecisi Thiabaut Courtouis kaldı.

Arda Güler'in Real Madrid ihtimali

Henrotay'ın, Courtois sebebiyle Real Madrid ile iyi bir ilişkisi var ve serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olan Arda'nın, yeni menajeri sayesinde Madrid'e gitme ihtimali, Barça'ya göre daha yüksek görünüyor. Katalan ekibinin finansal anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle alacağı oyuncuları La Liga listesine yazdırmakta zorluk çekmesi, Real ihtimalini güçlendiriyor.

Menajerin geçmişi nasıl?

Özellikle Belçika futboluna yakınlığıyla bilinen Christophe Henrotay'ın ismi, yakın zamanda transferde usulsüzlük, yolsuzluk ve kara para aklama gibi krizlerle gündeme geldi. 2019 yılında bu suçlamalar sebebiyle Monaco'da tutuklanan Henrotay'ın davası için Belçika federal savcısı, "Olaylar ağırlıklı olarak futbolcuların transferlerinde kara para aklama ve özel yolsuzluk operasyonlarını etkiliyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Tutuklandığı dönemde, yapılan baskınlarda iki daire, bir tekne, üç lüks araba ve 7 milyon Euro ele geçirildiği bildirilmişti.

Ve bu haberler; BBC, Reuters gibi Avrupa’nın köklü medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.