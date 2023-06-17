Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki gözbebeği Arda Güler, gelecekte formasını giymek istediği takımı itiraf etti.

Sarı-Lacivertli ekibin genç oyuncusu Arda Güler'in, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

18 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı aktarılırken gönlündeki takımı açıklamaktan çekinmedi.

Gönlündeki takım hangisi?

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'in gitmek istediği iki takım var. Oyuncu daha büyük hedefler için aslında bir geçiş planı istiyor. Arda Güler, öncelikle son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya transfer olmak istiyor. Avrupa piyasasına çok sayıda yıldız armağan eden İspanyol kulübü, Arda'nın yüzde 70 oranında önceliği durumunda bulunuyor.

Orkun Kökçü'nün takım arkadaşı olabilir

Arda Güler'in ikinci sıraya koyduğu takım ise Portekiz'in önde gelen büyük kulüplerinden Benfica. Arda Güler, yüzde 30'luk bir oranla da Benfica'yı tercih edebilir.

Arda'nın performansı

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, sarı lacivertli formayla 51 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 9 gol atan Arda Güler, 12 de asist yaparak, genç yaşında göz kamaştıran bir performansa imza attı. Arda Güler, üç kez de Türk Milli Takımı'nda görev aldı.

Fenerbahçe kalmasını istiyor

Bu sezon 1500 dakikalık süreyi doldurduğu için 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi 17 milyon 500 bin Euro'ya çıkan Arda Güler'in takımda kalması için Fenerbahçe yönetimi çabalarını sürdürüyor. Taraftarlar da hem Arda'ya hem de ailesine çağrıda bulunarak bir sene daha kalmasını talep ediyor.