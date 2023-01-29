2005 doğumlu Arda Güler'in adı transferde birçok kulüple anılırken son olarak Lionel Messi'nin ekibi PSG ile yan yana geldi.

Arda Güler, Messi'nin ekibinin radarında

Fenerbahçe, genç yıldızıyla sözleşme yenilemeye hazır

Peki hangi Avrupa devleri Arda'yı istiyor?

NE OLDU? FootMercato'nun haberine göre; Olympique Lyon'dan Rayan Cherki'yi kiralamak isteyen PSG, bu transferin başarısız olması durumunda Jorge Jesus'un öğrencisi Arda Güler'e yönelecek.

BAŞKA HANGİ KULÜPLER, ARDA GÜLER'İ İSTİYOR? Arda Güler'in adı son zamanlarda PSG ile anıldı. Ancak 17 yaşındaki oyuncuyla Borussia Dortmund, Ajax, Napoli ve Bayern Münih'in de ilgilendiği öne sürülüyor.

FENERBAHÇE NE DÜŞÜNÜYOR? Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planladığı iddia edildi.

ARDA GÜLER NE YAPTI? 17 yaşındaki yetenek, bu sezon 15 mücadelede sadece 379 dakika görev almasına rağmen 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Arda Güler, 2021/22 sezonunu 24 maç, 7 gol, 4 asist ile tamamlamıştı.