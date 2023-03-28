İspanyol devi, sarı-lacivertli ekibin genç yıldız adayına kancayı taktı.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa’nın dev takımları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sarı-lacivertli ekibin gözbebeği olan 18 yaşındaki oyuncuyla, İspanya’nın dev takımı Real Madrid de ilgileniyor.

Arda’nın, bu sezon için 1500 dakika oynamaması ihtimalinde 5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in iştahını kabartıyor.

Ne söylendi?

El Nacional, İspanyol devinin Arda’yı yakın takibe aldığı ve oyuncunun serbest kalma bedeli aktif olduğunda devreye gireceğini yazdı.

18 yaşındaki oyuncunun, geleceğin yıldızlarından birisi olduğu vurgulanırken Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla gibi takımların da ilgisi olduğunun altı çizildi.

Arda’nın, oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bıraktığını ve “Türk Messi” lakabını aldığı vurgulandı.

Haberde, Real Madrid kadrosunun yaşlandığına dikkat çekilirken Arda’nın yeni bir yapılanma için uygun bir aday olduğu ifade edildi.

Perez’in, genç oyuncular konusunda fırsatları çok iyi değerlendirdiğini göz önüne aldığımızda, Arda’nın Madrid formasını giymesi kesinlikle hayal değil.

Arda Güler, özellikle Fenerbahçe’nin Kadıköy’de oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki Sevilla maçındaki performansıyla İspanyolların ilgisini çekti.

Yeteneği ve saha içindeki mücadelesiyle alkış alan Arda Güler, sarı-lacivertli ekibin kupadan elenmesine rağmen oynadığı futbolla adından söz ettirdi.