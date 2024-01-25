Nicolas Anelka, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye döndü ve yeni kulübüne imzayı attı.

2005 yılının ocak ayında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2006'nın ağustos ayına kadar Süper Lig'de top koşturan eski yıldız futbolcu Nicolas Anelka, 18 sene sonra yeniden Türkiye'ye döndü.

2016'da profesyonel futbol kariyerini sonlandırarak kramponlarını asan Fransız yıldız, Türkiye'ye 'CEO' olarak döndü. Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Anelka'nın kulübün yeni CEO'su olduğunu resmen duyurdu.

Ne söylendi?

Ümraniyespor'dan perşembe günü öğleden önce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Nicolas Anelka, futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda toplamda 57 maça çıktı.

Fransız eski yıldız, söz konusu 57 karşılaşmada 16 gol atıp 15 asist yaptı.