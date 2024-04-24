Fenerbahçe ve Almanya Millî Takımı'nın eski orta saha oyuncusu Max Kruse'nin yeni takımı hayrete düşürdü.

Alman futbolunun son dönemlerdeki sansasyonel isimlerinden Max Kruse sürpriz bir karara imza attı.

Skorer'in haberine göre, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Alman yıldız Almanya'nın bölgesel lig takımına transfer oldu.

Fenerbahçe'den problemli ayrılmıştı

Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giydi. Alman yıldız sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 23 maçta 7 gol atıp 8 asist yapmıştı.

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Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performans sergileyen Kruse sakatlık problemleriyle beklentilerin altında kalmıştı.

Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılığı da problemli oldu. Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Kruse, "Kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı." sözlerini kullanmıştı.

Şaşırtan imza

Yaklaşık 4 ay önce Paderborn'dan ayrılarak futbolu bıraktığını açıklayan Max Kruse sürpriz bir kararla Alman-Türk bölgesel lig kulübü BSV Al-Dersimspor'a transfer oldu.

Max Kruse, BSV Al-Dersimspor antrenmanlarına katılacak. Haberde Alman oyuncunun amatör ligde top koşturan futbolcularla birlikte forma giyeceği ifade edildi.