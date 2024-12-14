Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Mor, yeni bir maceraya daha yelken açıyor.

Sarı-Lacivertli ekipte beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da da beklentilerin çok altında kaldı.

Ne oldu?

Sezon öncesi kampında Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Emre Mor, aynı kaderi Eyüpspor'da da yaşadı. İstanbul ekibine kiralık olarak giden milli futbolcuya, burada da hocası Arda Turan forma şansı vermedi. Sezon başından bu yana resmi maçlarda sadece 27 dakika süre bulan Emre Mor, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ne söylendi?

Milliyet'in haberine göre; gurbetçi oyuncunun ocak ayında İstanbul ekibinden ayrılması kesin gibi. Emre'nin en ciddi talibi ise Sivasspor. Teknik direktör Bülent Uygun, başarılı oyuncuyu ısrarla istiyor ve Sivasspor'da yeniden patlama yapacağını düşünüyor. Emre Mor'un da Kırmızı-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Emre Mor'un Eyüpspor'dan ayrılması durumunda, Fenerbahçe'nin oyuncuyu tekrar kiralayacağı ve Emre'nin kararına göre transferde kolaylık sağlayacağı belirtildi. Yiğidolar, 10 numara pozisyonuna da mutlaka takviye gerçekleştirmek istiyor.