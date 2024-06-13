Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ın verdiği röportajda yıldız futbolcunun Galatasaray sözleri dikkat çekti.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen, şu anda ise Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'de top koşturan Türk asıllı futbolcu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takım kampında Türkiye’de forma giydiği dönem ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili Kuzey Makedonya basınına açıklamalarda bulundu.

'Korkunç bir atmosfer'

Trendyol Süper Lig’in, İtalya ve Almanya liglerinin bir nevi karışımı olduğunu kaydeden Elmas, Türkiye ligini diğerlerinden ayıran şeyin statlardaki atmosfer ve taraftarlar olduğunu belirtti. Elmas, "Birçok statta oynadım fakat hiçbir zaman Türkiye'deki gibi hissetmedim, korkunç bir atmosfer. Fenerbahçe'de oynadım, stadın enerjisi sizi yüzde 200 ile oynamaya itiyor" dedi.

Galatasaray sözleri

Kadıköy’de Galatasaray’a gol attığı ve 1-1 biten maçla ilgili de konuşan Eljif Elmas, şunları söyledi:

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"Doğrusunu söylemek gerekirse maçtan iki hafta önce sadece Galatasaray'ı düşünüyordum, gol atmak istiyordum, çocukken bile gol atmak istiyordum ve bu benim için gerçek bir gururdu.

"Soyunma odasında söylenecek özel bir şey yoktu, çünkü skor 1-1'di. Ama daha önce gördüğüm büyük yıldızların hepsi takım arkadaşlarımdı. Örneğin çok yakın arkadaşım olan Mehmet Topal, Volkan Demirel, diğerlerini saymıyorum bile.

"Gerçekten beni tebrik etmeye geldiler. O zaman Fenerbahçe'nin 20 yıldır Kadıköy'de (Galatasaray’a) kaybetmediğini söylediler. Şimdi bana söylediklerinin hepsini söyleyemem ama 'Elif golün bizi kurtardı' dediler."