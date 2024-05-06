Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a veryansın etti.

2013-14 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan ve takımın son şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Ersun Yanal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a serzenişte bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'ta yorum yapan Ersun Yanal, Ali Koç'un tutumunu eleştirdi ve 'değişiklik' vurgusu yaptı. Yanal ayrıca Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde işine karışıldığını açıkladı.

Ersun Yanal neler söyledi?

Fanatik'in derlediği habere göre Ersun Yanal, beIN SPORTS'ta şu yorumu yaptı:

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"Fenerbahçe döneminde işime karışılmaya başlandı. Buna asla izin veremezdim.

"Çünkü teknik direktörün işine karışıldığı zaman, başarılı olunursa başkan ve yönetim bunu kendi üzerine alıyor.

"Başarısız olunduğunda da suçlu hoca oluyor. Fenerbahçe'de başkanın, teknik direktör ve oyunculardan, oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir.

'Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı...'

"Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver.

"Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."