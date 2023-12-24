Fenerbahçe'nin eski savunmacısından yıllar sonra derbi itirafı: "Galatasaray taraftarından özür diliyorum"

Fenerbahçe'nin eski savunmacısı, tarihe "sulu derbi" olarak geçen 2007'deki Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesi hakkında bir itirafta bulundu.

2007'de Ali Sami Yen'deki maçta olaylar çıkmıştı

Can Arat'tan itiraf geldi

Galatasaray taraftarından özür diledi

NE OLDU? Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken sarı-lacivertlilerin eski savunmacısından bir itiraf geldi.

NE SÖYLENDİ? Fanatik Gazetesi'ne konuşan sarı-lacivertlilerin eski savunmacısı Can Arat, 2007 yılında Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Stadyumu'na şampiyon olarak gittiği "sulu derbiye" değindi: "Şampiyon gitmiştik Ali Sami Yen'e, sanırım 2-1 kazanmıştık diye hatırlıyorum. Maçın öncesi bizim provoke etmemiz, özür diliyorum bütün Galatasaray taraftarından ama o dönemler gençliğin de verdiği bir bilinçsizlik var. Orada sahaya çıktık, resimler falan çekildik. Biraz onları ateşledik gibi ama biz de o ara şampiyonluğun da etkisiyle yaptık. Belki yıllar sonra geldi ama özür dilerim. Dediğim gibi o maçı unutamıyorum, maç sonu da çok iyiydi taraftarımızla kucaklaşmamız, bütün stadyum boşaldığında tekrar sahaya çıkıp Fenerbahçe tezahüratları yapmamız benim için çok değerliydi."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Can Arat şunları söyledi: "Galatasaray'a baktığınızda Avrupa devlerine karşı oynadığı futbola göre kıyaslarsanız Fenerbahçe'den daha üstün oynar diyebilirdiniz ama derbilerin kaderleri farklı oluyor. Derbi için skor verme şansını çok düşük. Türkiye'de hayat duracak. Skoru belirleyecek şey İsmail Kartal ile Okan Buruk'un taktik savaşı olacaktır. Son yıllarda Galatasaray, Kadıköy'de çok kazanmaya başladı. Buna Fenerbahçe'nin ciddi anlamda son vereceğini düşünüyorum ama yine söylüyorum skor verebilmek çok zordur."

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BÜYÜK RESİM: Yüzüncü yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Stadyumu'na şampiyon olarak gitti. Sahaya; binlerce su şişesi, koltuk ve yabancı maddeler atılmasına rağmen iki takım arasında oynanan maç Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamalandı. Galatasaray, bu olaylar nedeniyle 5 maç saha kapatma cezası aldı.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 43'er puanla ilk iki sıradalar. 24 Aralık'ta oynanacak derbiyle beraberlik olmaması durumunda zirvenin gerçek sahibi belli olabilir.