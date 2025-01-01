Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan Cristiano Ronaldo'ya: "Onu Fransa'da yerler"

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami, Ligue 1 hakkındaki yorumuyla Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler söyledi.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi demişti

Portekizliye Adil Rami'den yanıt geldi

Rami, Ronaldo'nun Ligue 1'de varlık gösteremeyeceğini düşünüyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi ile Ligue 1'i kıyaslayarak kendi oynadığı ligin Fransa'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Portekizli yıldızın bu sözlerine Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'den yanıt geldi.

RONALDO NE SÖYLEDİ? Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok."

NE SÖYLENDİ? Adil Rami, Cristiano Ronaldo'nun bu sözlerine şu yanıtı verdi: "Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyleyerek boş konuşuyor. Onu Fransa'da yerler."

Haberin devamı aşağıda

Fransa'da Lille, Marsilya ve Troyes formalarını terleten Adil Rami, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı ve kariyerini geçtiğimiz yıl noktaladı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun bu açıklaması Fransa'da da gündem oldu. Ligue 1'in resmi hesabı, Ronaldo'nun sözleri hakkında göndermeli bir paylaşım yaparak Messi'nin fotoğrafını paylaştı ve üzerine, "38 derecede oynayan Lionel Messi.” notunu düştü.