Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nani, Orlando City'den ayrıldı

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Portekizli oyuncu, yeni sezonda Orlando City kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

"Her güzel şeyin bir sonu var.

Üç harika sezonun, müthiş anıların, yeni dostlukların ve başarıların ardından Orlando City'den ayrılıyorum.

Orlando harika insanlara ve muhteşem taraftarlara sahip, evim diyebileceğim bir şehir. Kontratım sona erdi ve kulüp sözleşmeyi uzatmayı tercih etmedi. Takıma ilk play-off deneyiminde kaptanlık yapmak ve finale yürümek bir onurdu.

Taraftarların Florida'ya geldiğimiz günden bu yana bana ve aileme verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Gelecek için bir dost ve bir taraftar kazandınız.

En iyi dileklerimle."

Kulüp doğruladı

Nani'nin mesajından kısa süre sonra resmi bir açıklama yayınlayan kulüp, 35 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmama kararı alındığını ve bu nedenle sözleşmedeki opsiyonun kullanılmadığını duyurdu.

Nani'ye gösterdiği profesyonellik için teşekkür eden kulüp, tecrübeli oyuncuya takımı taşıdığı nokta için minnettar olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe'de de oynamıştı

Şubat 2019'da Sporting'den Orlando City'ye transfer olan Nani, MLS'te üç sezon top koşturdu.

Normal sezonda 77 maçta 28 gol ve 23 asist üreten Portekizli, play-off'ta ise üç maçta bir gol kaydetti. Nani, Orlando City tarihinin en golcü ikinci oyuncusu unvanına sahip.

Nani, 2015/16 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımda 47 maça çıktı, 12 gol atıp, 13 asist yaptı.