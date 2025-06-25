Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni takımı hayrete düşürdü!

Al Hilal'den ayrılan Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımı belli oluyor.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla ayrılığı duyurdu. İlk aday ise tanıdık bir isim oldu.

İlk aday Jorge Jesus

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Pioli’yle yollarını ayıran Al-Nassr, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus’la görüşüyor.

Stefano Pioli, Al Nassr’ın başında çıktığı 44 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

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Sezon bitmesiyle birlikte ise yollar ayrıldı. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Eylül 2024’te göreve gelen Pioli yönetiminde Suudi Pro Ligi’ni 70 puanla 3. sırada tamamladı.

Takım ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.