Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun sözlerine kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçının devre arasında yaşananlarla ilgili anlattıklarına Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Aziz Yıldırım ne söyledi?

Yıldırım, cevap hakkı olarak şunları söyledi: "

Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.

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"Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük.

"Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı.

"Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım.

"Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?

'Bu huylarından vazgeçmelilerdir'

"Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir.

"Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur.