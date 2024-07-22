Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödediği bonservis dudak uçuklattı!

Transferde gaza basan Fenerbahçe, sonunda bombayı patlattı. Sarı-lacivertli kulüp, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladı. Bunun yanında transferin detayları da ortaya çıktı.
İspanyollar duyurdu
Fanatik'in, İspanyol basınından Estadio Deportivo kaynaklı haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle anlaşmaya vardı.
Bonuslarla, bu bedelin 25 milyon euro'ya çıkma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferini kısa süre sonra açıklaması bekleniyor.
En-Nesyri'nin 2023-24 sezonu performansı
Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 resmi müsabakada terletti.
27 yaşındaki forvet bu mücadelelerde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
Youssef En-Nesyri takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Fenerbahçe'ye transfer olacak Youssef En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
Faslı santrforun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.