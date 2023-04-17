Alman oyuncu, gösterdiği etkileyici performansla adeta yeniden doğdu.

2021/22 sezonunun yaz transfer döneminde, Alman ekibi Köln’den bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan Max Meyer, beklentileri karşılamayınca Türkiye’den ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekiple Süper Lig’de 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Türkiye Kupası’nda 1 maça çıkabilecen Alman orta saha, toplamda 12 maçta oynayabildi.

27 yaşındaki oyuncu, toplamda 420 dakika görev yaptı ve 1 kez gol sevinci yaşarken asist katkısında da bulunamadı.

Danimarka'da ne yaptı?

Yarım sezon süren Fenerbahçe macerasının ardından Midtjylland’ın yolunu tuttu.

Danimarka ekibinde toplam 13 maçta forma giyebilen orta saha oyuncusu, sadece 2 asist yapabilince oradaki kariyeri de sona erdi.

Ancak İsviçre macerasında Max Meyer, adeta yeniden doğdu ve adından sıkça söz ettirdi.

İsviçre'de kendisini buldu

Alman oyuncu, 2022/23 sezonunda İsviçre Süper Lig ekibi FC Luzern'de toplamda 24 müsabakada görev alırken 11 gol 4 asistle takımının kaydettiği 15 gole direkt katkıda bulundu.

Sergilediği bu form grafiğiyle yıldızını yeniden parlatan Meyer, takımının en önemli oyuncularından birisi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin beğenmeyip takımdan gönderdiği Alman oyuncu, şu ana kadar takımıyla 1963 dakika sahada kalırken formuyla fırtına gibi esiyor.

Berisha’yla aynı dönemde Fenerbahçe’nin yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Alman golcünün bonusu olarak değerlendiriliyordu.