Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yapacağı 4 transfer ortaya çıktı

Ocak ayında dört hamle yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler belli oldu.

Sarı-lacivertliler ara transfer dönemine hazırlanıyor

Ocak ayında 4 transfer olacak

Anlaşmalar an meselesi

NE OLDU? Süper Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgeler netleşti. TRT Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertliler stoper, orta saha ve 10 numara bölgesine toplam 4 transfer planlıyor. Fenerbahçe, Becao ve Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlıklarının ardından stoper bölgesine en az 2 transfer hedefliyor.

BÜYÜK RESİM: Sol bekte de forma giyebilen futbolculara yönelen Fenerbahçe, listesini iyice daralttı ve resmi girişimlerini hızlandırdı. Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi ise Cristian Medina. Arjantinli futbolcu için görüşmeler sürüyor. Bonservis için hazırlanan ödeme planında anlaşma sağlanmas halinde Medina, Fenerbahçe'de forma giyecek.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki diğer ses getirecek transferi ise Anderson Talisca olacak. Brezilyalı futbolcunun transferinde sona gelindi. Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın maliyetini düşürmek adına oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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Maaş konusunda Brezilyalı oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Anderson Talisca transferini noktalayacağı söyleniyor.