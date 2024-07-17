Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin transferinin nedeni belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Allan Saint-Maximin transferini neden istediği ortaya çıktı.

Jose Mourinho bu transferi çok istemişti

Nedeni ortaya çıktı

Saint-Maximin geçen sezonu 31 maçta 4 gol, 10 asistle kapattı

NE OLDU? Fenerbahçe, Al Ahli’de forma giyen Allan Saint-Maximin için tüm şartlarını zorlamıştı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Allan Saint-Maximin, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe için forma giymeye hazır. Peki Mourinho bu transferi neden istedi?

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transferi istemesinin en önemli nedeni ise Allan Saint-Maximin'in hızlı futbol oynaması oldu. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinin detaylarını da açıkladı. Kiralama bedeli: 4 eşit taksit halinde 8 milyon euro. Maaş, Al Ahli kulübü tarafından karşılanacak.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da bu transferin olumlu sonuçlanmasının ardından çok mutlu olduğu söyleniyor. Özellikle Monaco’da gösterdiği başarılı performansın ardından Nice, Newcastle United ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar toplamda 60 milyon Euro bonservis ödendi.

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Allan Saint-Maximin geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.