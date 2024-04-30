Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kar ettiği yıldız, 7 yılın ardından takıma dönebilir

Fenerbahçe'nin satışından 5 milyon euro kar ettiği Simon Kjaer, sarı-lacivertli formaya geri dönebilir.

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başladı

Kjaer, 7 yıl sonra takıma dönebilir

İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken yeni sezon çalışmaları için de kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekibin listesinde Danimarkalı eski yıldızı olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Calciomercato'nun haberine göre, Fenerbahçe yedi yıl önce takımdan ayrılan Simon Kjaer ile ilgileniyor. Danimarkalı stoperin menajeri, Simon Kjaer'in sezon sonunda Milan'dan ayrılacağını söylemişti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Fenerbahçe, Lille'den 7.65 milyon euroya transfer ettiği futbolcuyu 2 yıl sonra Sevilla'ya 12.5 milyon euro karşılığında satmıştı. Fenerbahçe, 2017 yılında takımdan ayrılan Danimarkalıdan yaklaşık 5 milyon euro kar etmişti.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 88 maça çıkan Kjaer, 7694 dakika sahada kalmış ve 5 de gol katkısı vermişti. Milan'dan ayrılacağını açıklayan Danimarkalı stoper yeniden Türkiye'ye dönebilir.