Fenerbahçe, Brezilyalı golcüsünü kadrosuna kattığı gibi kiralık olarak takımdan gönderiyor.

Sarı-Lacivertli ekip, Jose Mourinho yönetiminde kış transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir transfere imza attı.

Ne oldu?

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı transfer etti.

Fenerbahçe'nin, oyuncuyu sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralayacağı aktarıldı. Öte yandan Kanarya, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise şu an için net bir bilgi yer almıyor.

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Ne kadar ödenecek?

1.90 boyundaki Brezilyalı santrfor, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki imzalar atıldı.