Kariyerini sürdüren İspanyol golcünün, futbolu bırakmaya hiç niyeti yok.

Bir dönem Fenerbahçe ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız forveti olan Daniel Güiza'nın şimdilik emekli olmaya niyeti yok gibi görünüyor.

İspanyol yıldız, 42 yaşında olmasına rağmen futbola doymuyor ve yeni bir transfer hamlesini gerçekleştirdi.

Yıllara meydan okuyan Güiza, İspanya 5. Lig ekiplerinden CD Rota takımıyla sözleşme imzaladı.

Emekli olmaya niyeti yok

Güiza, İspanya 6. Ligi ekiplerinden Union Deportiva Algaida formasını da terletmişti.

6. Lig'e transfer olduğunda, futbolseverler artık onun için son durak olduğu düşünmüşlerdi, ancak şu anda yanıldıkları ortada...

İspanyol golcü, yeni takımıyla maçlara çıkacağı için oldukça heyecanlı görünürken 99 numaralı formasıyla poz verdiğinde de epey mutluydu.

Daniel Güiza, yaptığı bu transfer hamlesiyle onu tanıyanları da büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

42 yaşındaki yıldız golcü; Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da oynadı.

14 milyon Euro'ya Türkiye'ye geldi

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen ve La Liga'da gol kralı olan Güiza'yı 14 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe transfer etmişti.

2008'den 2011 yılına kadar Fenerbahçe formasını giyen Güiza, kendisinden bekleneni bir türlü veremedi ve özellikle kaçırdığı goller nedeniyle eleştirildi.

İspanyol yıldız, sarı-lacivertli takımda 98 maçta görev alırken 35 gol attı ve 21 asist katkısında bulundu.