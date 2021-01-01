Fenerbahçe, Napoli'den Elseid Hysaj'ı transfer etmek istiyor

Arnavut basını sarı-lacivertli takımın İtalyan ekibinden ayrılacak olan tecrübeli sağ bek için girişimlere başladığını öne sürdü.

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından yoluna Emre Belözoğlu ile devam eden ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerahçe, bir yandan gelecek sezonun transfer planlamasına da başladı.

Sarı-lacivertli takım Napoli ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan sağ bek Elseid Hysaj'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Bu sezon İtalyan ekibinin formasını 21 maçta giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arnavut oyuncunun tek talibiyse Fenerbahçe değil.

Yıllık 3 milyon euro istiyor

Lazio ve Roma'nın da yakından ilgilendiği oyuncuyla ilgili transfer sürecini, Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Milan da yakından takip ediyor.

Arnavut basınından Panorama'da yer alan habere göre Hysaj'ı transfer etmek isteyen bu takımların yanına eklenen son kulüpse Fenerbahçe oldu.

Habere göre atacağı yeni imzaya karşılık yıllık 3 milyon euroluk ücret talep eden 27 yaşındaki oyuncu, Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro ve bonusları da içeren bir teklif aldı.

Hysaj bu sezon ne yaptı?

Maurizio Sarri ile birlikte 2015-2016 sezonunda Empoli'den Napoli'ye tranfer olan Hysaj, İtalyan teknik adamın Chelsea'nin başına geçmesinin ardından Napoli'de zaman zaman yedek kaldı.

Bu sezon Gennaro Gattuso'nun ligde 13 maçta ilk 11'de başlattığı deneyimli oyuncu şans bulduğu 21 karşılaşmada bir asist yaptı.

Editör yorumu

Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonundaki Gökhan Gönül artık 36 yaşında ve bu sezon 32 maçın sadece 17'sinde forma giyebildi.

Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sadece elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis harcaması yapabilen sarı-lacivertli takımın serbest oyuncu statüsüne kavuşacak olan Hysaj'ı transfer hedefi olarak belirlemesi oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor.