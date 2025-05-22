Fenerbahçe, Napoli'nin yıldızını gözüne kestirdi!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları büyük hız kazanırken rota İtalya oldu.

Zambo Anguissa, bu yaz Napoli’den ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi, bitecek olan sözleşmeyi opsiyonu kullanarak uzatmak istese de yıldız futbolcu buna karşı çıktığı için taraflar bu konuda anlaşamadı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine başka bir takımda devam etmek istese de Napoli ile şampiyonluk mücadelesi verdiği için henüz kimseyle görüşmedi. İtalya’da sezon bu hafta sonu oynanacak maçlar ile sona erecek. Mavi-Beyazlılar, yarın Cagliari’yi yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Talipleri çok!

Anguissa da önümüzdeki haftadan itibaren, kendisiyle ilgilenen takımlarla masaya oturmaya başlayacak. Fenerbahçe’nin de ilk resmi teklifini sunması bekleniyor. Öte yandan İngiltere’den Manchester City, Manchester United ve Chelsea, Fransa’dan Monaco ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’in Kamerunlu futbolcuya teklif yapabileceği öne sürüldü.