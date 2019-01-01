Fenerbahçe Murat Sağlam'ı resmen açıkladı

Sarı lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, VfL II forması giyen Murat Sağlam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

Murat Sağlam kimdir?

10 Nisan 1998 yılında Almanya'nın Hameln şehrinde dünyaya gelen Murat Sağlam, 2015-2016 sezonunda Wolfsburg'un U19 takımında şans bulmaya başladı.

2017-2018 sezonunda Wolfsburg II takımıyla sahaya çıkmaya başlayan Sağlam, 'nin U19 ve U21 seviyesinde toplam 7 kez milli formayı giydi.

2015-2016 sezonunda 26 maçta 1 gol, 2016-2017 sezonunda 26 maçta 4 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 8 gol - 1 asist ve 2018-2019 sezonunda 30 maçta 6 gollük performans sergiledi.