Fenerbahçe, Murat Elkatmış'ın peşinde

Sarı Lacivertliler'in Menemenspor forması giyen Murat Elkatmış için girişimlere başladığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren gözünü TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'un genç futbolcusu Murat Elkatmış'a dikti.

TRT Spor'un iddiasına göre Sarı Lacivertliler, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroya katmak için girişimlere başladı.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 14 maçta görev alan Murat Elkatmış, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Daha fazla takım

Şu ana dek İsmail Yüksek ile resmen, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, TFF'nin açıklayacağı harcama limitlerine göre yurt dışındaki çalışmalarına da hız verip, görüştüğü isimlere imza attıracak.